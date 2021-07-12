Под Воронежем отреставрируют больницу комплекса Ольденбургских

фото управления по охране ОКН Воронежской области

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на работы по сохранению зданий больницы в комплексе Ольденбургских в Рамони, являющихся объектом культурного наследия регионального значения (приняты на охрану в 1994-м). Подрядчики должны отреставрировать оба корпуса бывшей больницы – деревянный (пострадал из-за пожара в октябре 2020-м) и кирпичный (не используется сейчас). Работы по реставрации запланированы в декабре 2021 года. В дальнейшем здания приспособят под музейные нужды дворцового комплекса Ольденбургских.