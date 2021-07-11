Воронежский бизнесмен Евгений Хамин пригрозил закрыть пункты вакцинации в своих торговых центрах

В своем сообщении девелопер отмечает, что «нарастают проблемы» - люди крайне отрицательно относятся к тому, что вакцины не хватает Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

11 июля глава одноименной группы компаний Евгений Хамин заявил в своем Telegram-канале, что он «свернет» пункты вакцинации на своих объектах, если в течение трех дней не будут увеличены поставки вакцины против COVID-19. Речь идет о пунктах прививок в Сити-парке «Град», ТРЦ «Московский проспект» и ТЦ «Пять столиц».

Вероятно, заявление бизнесмена может быть связано с появившейся на днях в социальных сетях фотографией внушительной очереди из воронежцев, желающих сделать прививку против COVID-19, как раз у ТРК Сити-парк «Град». В своем сообщении девелопер отмечает, что «нарастают проблемы» - люди крайне отрицательно относятся к тому, что вакцины не хватает, им приходится стоять в длинных очередях.

- Всего на указанных объектах за два месяца получили прививку 2,5 тысяч человек. Это ничтожная цифра, не соизмеримая с потребностями, - пишет Евгений Хамин.

По словам бизнесмена, возможности пунктов вакцинации, размещенных на его объектах, имеют как минимум пятикратный потенциал по увеличению количества поставленных прививок. Однако на чем основываются такие цифры, не сообщается.

Минимально необходимый объем, который он опубликовал в своем Telegram-канале:

- для ТРК Сити-парк «Град» требуется 750 доз в день (в настоящее время до 150 доз)

- для ТРЦ «Московский проспект» требуется 600 доз в день (в настоящее время до 60 доз)

- для ТЦ «Пять столиц» требуется 250 доз в день (в настоящее время до 50 доз).

- Информирую руководителя департамента здравоохранения области Александра Щукина, о том, что если в течение понедельника, вторника, среды предстоящей недели не будет организована поставка вакцины в нужном количестве, я буду вынужден «свернуть» пункты вакцинации на своих объектах, так как такое отношение - это неуважение ни к посетителям, ни к сотрудникам, ни к самой договоренности. Также «прошу» не оставить крайними в этой ситуации непосредственное руководство медорганизаций, которые оказывают услугу по вакцинации на моих объектах - они по качеству и количеству делают максимум от них зависящее, - сообщает Евгений Хамин.

8 июля губернатор Александр Гусев сообщал, что в регионе сейчас действительно невысокая обеспеченность вакцинами, однако, по словам главы региона, в запасе около 40 тысяч доз.