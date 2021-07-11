Археолог подарил музею в Воронежской области корону скифской аристократки

Фото из архива Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского.

Руководитель Потуданской и Донской археологических экспедиций, доктора исторических наук Валерий Гуляев передал Острогожскому историко-художественному музею уникальный артефакт - корону скифской аристократки. Это сокровище скифских курганов датируется IV веком до нашей эры.

Очередная находка археологов (комплекс Девица № 5, курган № 9) обернулась удачей и для ценителей древностей Воронежской области. В кургане, который вскрыли и обследовали археологи, было элитарное погребение.

- В этом погребении наша экспедиция обнаружила останки четырех разновозрастных женщин-скифянок, - передает пресс-служба регионального департамента культуры слова Валерия Гуляева. - На даме почтенного возраста (50+) была корона - калаф. Все его детали - золотые полоски - греческой работы. Анализ металла показал, что это золото 720-й и 750-й пробы.

Валерий Гуляев отметил, что теперь в Острогожском музее будет лучшая в России коллекция золота скифов. По словам ученого, артефакты, найденные участниками Придонской экспедиции, уровня центральных хранилищ древностей - Эрмитажа и Лувра. Острогожская земля хранит еще много тайн. Чтобы сформировать у детей интерес к научно-исследовательской работе, эксперт пообещал прочитать несколько лекций о скифском времени школьникам села Девица.

Подаренный артефакт станет частью постоянной экспозиции, посвященной тайнам скифов.