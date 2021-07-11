В Воронежской области за последние месяцы в два раза вырос спрос на специалистов по вакцинации

Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере тоже подросла – с 35 до 40 тысяч рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области, как и в среднем по стране, в мае и июне в сравнением с мартом и апрелем в два раза вырос спрос на специалистов, которые непосредственно принимают участие в вакцинации населения. Об этом сообщает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Согласно данным службы исследований hh.ru, в апреле и марте 2021 года в России было открыто около 300 вакансий, где в обязанностях была прописана «вакцинация населения». В мае и июне -более 700 штук, то есть, спрос вырос почти в 2,5 раза. Средняя предлагаемая зарплата тоже подросла – с 35 до 40 тысяч рублей.

Вместе с тем соискателей, в навыках которых указана вакцинация населения, не так много – на одну вакансию, по данным исследователей, приходится всего 1,2 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров. В целом на одну медицинскую вакансию в России приходится 1,4 резюме, в Воронежской области также – 1,4.

Ранее мы рассказывали, что воронежцам будут приходить SMS о дате, времени и месте вакцинации от коронавируса. Это сделано ради безопасности жителей - чтобы сократить количество контактов в период пандемии.