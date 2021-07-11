Воронежцы смогут летать в Турцию дважды в неделю

Пассажирам необходимо учесть правила въезда в Турцию и возвращения в Россию Фото: с сайта Воронежского аэропорта.

Первый рейс чартерной программы из Воронежа в Анталью будет выполнен 13 июля. Ранее мы писали, что прямое авиасообщение с Турцией откроет авиакомпания AZUR air.

Теперь же стало известно, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам. На борту Boeing 757-200 смогут одновременно находиться 238 пассажиров.

- С учетом повышенного спроса на этом направлении, перевозчикам и туристическим компаниям пришлось формировать полетные программы в сжатые сроки. Аэропортам приходится также оперативно интегрировать появившиеся предложения в расписание, ранее утвержденное на летний сезон. Поэтому на этапе становления полетной программы, то есть, при выполнении первых рейсов в Анталью, возможны корректировки времени вылетов, о чем пассажиры будут уведомлены в индивидуальном порядке, - сообщают в Международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

Пассажирам необходимо учесть правила въезда в Турцию и возвращения в Россию. За границей, например, потребуется представить документы о прививке, сделанной не менее, чем за 14 дней до въезда или о перенесенном ими заболевании COVID-19 за последние полгода. В этом случае, скорее всего, отрицательного теста ПЦР не потребуется, хотя на выборочной основе человека и могут заставить пройти эту процедуру в точке прибытия.

В России по прибытии непривитым и не болевшим коронавирусом нужно один раз пройти тест в течение 3 дней. А вот анализы на коронавирус у вакцинированных или переболевших COVID-19 при въезде в страну больше не будут требовать.

Сейчас активно идут переговоры с туроператорами и авиакомпаниями о возможности полетов в другие города на Средиземноморском побережье Турции.