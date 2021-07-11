Сотрудники воронежской строительной фирмы около полугода получали зарплату с перебоями

Работникам строительного предприятия ООО «ВСБ-Транспорт» пришлось обращаться в региональную государственную инспекцию труда, чтобы получить свою зарплату. А речь, между прочим, шла не о маленькой сумме - в общем около 3,8 млн рублей.

Инспекторы установили, что в строительной организации образовалась задолженность по зарплате с ноября 2020 года по май 2021 года. Заслуженные деньги недополучили 68 сотрудников компании.

Руководство стройфирмы отреагировало только сейчас на эту ситуацию: они выплатили 3,8 млн рублей задержанной зарплаты. Однако в настоящее время все равно решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.