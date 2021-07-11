На воронежской трассе перевернулась фура: водитель погиб

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

10 июля примерно в 10:45 в Богучарском районе перевернулся грузовик «Вольво FH 460» с полуприцепом «Шмитц». Водитель, 60-летний житель Краснодарского края, не справился с управлением на 774 км автодороги М-4 «Дон».

Мужчина ехал из Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Однако автомобиль не удержался на дороге и съехал в кювет.

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель машины от полученных травм скончался на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 98 ДТП, из них в областном центре – 55, на федеральных трассах – 18, в районах области – 25. В 11 ДТП 18 человек получили травмы различной степени тяжести и 4 погибло.