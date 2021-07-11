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Происшествия11 июля 2021 11:16

В Воронежской области в ДТП погибла пожилая велосипедистка

Женщина ехала по обочине, когда на нее выскочил автомобиль
Олег ИВАНОВ
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Последствия авариии

Последствия авариии

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

10 июля примерно в 12:25 в селе Большая Приваловка Верхнехавского района под колеса автомобиля попала 61-летняя велосипедистка. Местная жительница на двухколесном транспорте ехала по обочине на улице Комарова, когда ей навстречу выскочила «Лада Веста».

Последствия авариии

Последствия авариии

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем отечественного автомобиля был 47-летний житель Липецкой области почему-то не среагировал на велосипедистку и сбил ее.

- В результате ДТП женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинскрй помощи. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.