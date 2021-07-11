Следователи сообщили о продолжающемся розыске воронежца, застрелившего брата

Младший во время конфликта дважды выстрелили из ружья в родственника Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Следователи подтвердили, что в Воронеже разыскивают 27-летнего мужчину, застрелившего брата из охотничьего карабина. Стрелок сбежал на красном мотоцикле Honda «CBR 1000 RR». Согласно появившейся в соцсетях ориентировке, с собой у него могло быть ружье «Вепрь – 12 Молот» и пневматическая винтовка Hatsan.

По предварительным данным, 9 июля около 22:30 в частном доме на улице Репненская между братьями 27 и 34 лет завязалась ссора. Младший во время конфликта дважды выстрелили из ружья в родственника. Тот скончался на месте преступления.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало огнестрельное ранение сердца. О случившемся в правоохранительные органы сообщила супруга погибшего.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

- Прибывшие на место следователи СК и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели. Подозреваемый в совершении преступления объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.