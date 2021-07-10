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Происшествия10 июля 2021 16:14

Воронежец застрелил родственника из карабина и скрылся

На предполагаемого злоумышленника выложили ориентировку в соцсетях
Евгения ФРОЛОВА
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В соцсетях появилась ориентировка на 27-летнего воронежца, которого якобы разыскивает полиция. Мужчину заподозрили в том, что он застрелил из охотничьего карабина своего родственника, а затем сел на мотоцикл и уехал.

Инцидент произошел вечером 9 июля на улице Репненской, 6А около одиннадцати ночи.

По данным ориентировки, подозреваемому 27 лет. Стрелок сбежал на красном мотоцикле Honda «CBR 1000 RR». С собой у него может быть ружье «Вепрь – 12 Молот» и пневматическая винтовка Hatsan.

Подробности выясняются у правоохранителей.