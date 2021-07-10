Воронежец пытался продать автомобиль и лишился почти 200 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

41-летний воронежец пытался продать свой автомобиль на одном из сайтов объявлений и лишился 195 тысяч рублей. Он оставил личные данные аферисту, а тот подключился к его счетам. Об этом рассказали в региональном управлении МВД сегодня, 10 июля.

После того, как мужчина разместил объявление о продаже, ему позвонил неизвестный под видом покупателя. Он убедил автовладельца, что готов приобрести его машину. Продавца не насторожило, что «покупатель» готов был купить товар не глядя. Для перевода денег воронежец продиктовал мошеннику номер карты, свои паспортные данные, а потом еще и сообщил SMS-код со своего телефона. Получив данные, аферист подключил свой номер к счетам воронежца и списал все его деньги. Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию.

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело.