В Воронежской области полыхнул склад лакокрасочного завода

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

ЧП случилось в Ольховатском районе Воронежской области сегодня утром, 10 июля. В поселке Бугаевка загорелся завод лакокрасочных изделий. По счастью, обошлось без жертв.

Сообщение на пульт диспетчеру поступило в 09:48. Очевидцы рассказали о загорании на складе, который расположен на улице Ломоносова, д. 84.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 09.59 наблюдалось открытое горение склада с лакокрасочной продукцией. Погибших, пострадавших нет, – пояснили в МЧС.

В данный момент пожарные продолжают бороться с огнем. Возгорание удалось локализовать в 12.07. К тушению привлекается от РСЧС 78 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 56 человек и 14 единиц техники.