На воронежской трассе микроавтобус влетел в фуру: двое погибли и трое ранены

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Два человека погибли и трое пострадали в страшной аварии на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе. ДТП произошло в два часа ночи в субботу 10 июля. Микроавтобус буквально влетел в стоявшую фуру с полуприцепом. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 40-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и врезался в большегруз Volvo, стоявший на обочине.

До приезда скорой погибли 41-летний и 31-летняя пассажиры микроавтобуса. С травмами госпитализированы были водитель Ford и еще трое его пассажиров 21, 27 и 32 лет.

Полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливает все обстоятельства.