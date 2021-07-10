В Воронежской области пропал пенсионер с татуировкой на руке

Ориентрировка поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

63-летний Николай Новиков пропал в поселке городского типа Перелешинский Панинского района Воронежской области. Родные и близкие ничего не знают о мужчине с 1 июля. Волонтеры попросили у воронежцев помощи в поисках. Ориентировку в Сети распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Из особых примет – у пожилого мужчины есть татуировка на кисти руки. Рост Николая Владимировича 170 сантиметров, у него среднее телосложение, седые волосы и карие глаза.

В момент исчезновения на нем была черно-белая кофта в полоску, темно-синяя футболка, черно-белые шорты в клетку и зеленые шлепанцы.

Всех тех, кто видел Николая Новикова, волонтеры просят позвонить по номерам, указанным на ориентировке.