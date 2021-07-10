В Воронежской области виновнику ДТП с тремя погибшими вынесли приговор

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Борисоглебске вынесли приговор виновнику страшной аварии, в которой три человека погибли и двое пострадали. 44-летнего жителя Воронежа приговорили к принудительным работам на 1 год и 6 месяцев, а также штрафу в 200 тысяч рублей. Об этом накануне сообщили суд Борисоглебского района.

Напомним, кровавая авария произошла 1 апреля 2018 года в половине девятого вечера под Борисоглебском. Две иномарки столкнулись на 449-м километре дороги Курск-Саратов.

Как установил суд, «Хендэ Солярис» выехал на встречку и врезался в «Киа Рио». В результате три человека погибли до приезда скорой: 46-летний водитель «Киа Рио», 49-летняя женщина и 77-летний. Они в это время находились в «Хендэ». Еще двух пассажирок и шофера «Хендэ» доставили в больницу.

Сам виновник аварии отделался легкими травмами. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».

Суд приговорил его к принудительным работам с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства ежемесячно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года. Также в пользу одной из потерпевших взыскали компенсацию морального вреда в 200 000 рублей.