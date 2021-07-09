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Происшествия9 июля 2021 17:40

В воронежской «однушке» поселились 18 иностранцев

Хозяину гостеприимной квартиры грозит до трех лет заключения
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Чрезвычайно гостеприимную квартиру обнаружили полицейские на территории Советского района. В «однушке» на улице 232 Стрелковой Дивизии в течение одного месяца оказались прописаны 18 граждан других государств. Разумеется, они там не жили – временную регистрацию без права проживания им продал владелец квартиры.

По подозрению в фиктивной регистрации иностранцев задержали 34-летнего воронежца, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.

- В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что вырученные от незаконной деятельности денежные средства тратил на личные цели, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По закону за данное преступление мужчине грозит до 3 лет заключения. Пока он находится под подпиской о невыезде.