В Воронеже перенесли открытие выставки картин автора памятника Славы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы сообщили о переносе открытия выставки известного воронежского художника Федора Сушкова. Вместо 9 июля она начнет работу 14-го числа.

Выставлять картины автора памятника Славы будут в Доме губернатора (филиале музея имени Крамского, проспект Революции, 22).

Основная часть экспозиции «Иной взгляд на видение Нового Завета» представит живописные полотнами на библейские сюжеты, которые раскрывают авторское осмысление главных мировоззренческих вопросов.Помимо живописи на выставке будут экспонироваться скульптурные работы автора - эскизы к монументальным работам, прославившим Федора Сушкова во многих городах России.