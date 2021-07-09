Вечером в пятницу в Воронеже будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция предупредила воронежских водителей, что в ночь с 9 на 10 июля в столице Черноземья будут проводить массовые проверки.

- Особое внимание будет уделено выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Во время «сплошных» проверок сотрудники ГИБДД могут остановить любой автомобиль без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспектору ГИБДД странным, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости и на употребление наркотических веществ, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.