Воронежцам, пострадавшим от затопления домов из-за коммунальной аварии, начали выплачивать компенсацию

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

РВК-Воронеж приступил к выплатам компенсаций жителям переулка Севастопольский, дома которых оказались подтопленными 17 июня в результате прорыва водовода.

- В каждом конкретном случае размер компенсации определялся в ходе встреч с собственниками, при этом интересы жителей были максимально учтены. Первая оплата прошла в начале этой недели. Сегодня постараемся перевести деньги по еще одному соглашению и надеемся, что с учетом банковских процедур, перечисление поступит собственнику 19-20 июля, - рассказал заместитель директора по безопасности и режиму «РВК-Воронеж» Вячеслав Воронцов.

22-24 июня «РВК-Воронеж» направил жителям семи домов по 100 тысяч рублей на первоочередные нужны. Сотрудники водоканала помогали жителям переулка Севастопольский вывезти крупногабаритное имущество и начать подготовку к ремонту.