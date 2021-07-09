В воронежском микрорайоне Подгорное и на улице Беговой асфальтовым срезом отремонтировали дороги

Фото управы Коминтерновского района

С учетом обращений жителей в Коминтерновском районе начался ремонт дорог частного сектора с помощью асфальтового среза.

- Практика его использования признана эффективной, - рассказали в управе. - Ведь она малозатратна, не создает неудобств для пешеходов и позволяет забыть про ямы и выбоины.

Асфальтовый срез высыпают на проблемных участках и затем разравнивают грейдером. Сейчас, по информации управы, работы завершили на отрезке улицы Беговой, дома 215 – 217, а также в городском микрорайоне Подгорное на ул. Маршала Катукова. Следующий адрес, где пройдет отсыпка - переулок Политехнический.

Параллельно с ремонтом в частном секторе на дорогах Коминтерновского района идет ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. В плане два десятка адресов на Московском проспекте, улицах Генерала Лизюкова, Бульваре Победы, Антонова – Овсеенко, а также на технических проездах района.