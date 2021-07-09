В Воронеже на улице Космонавтов дорожные работы парализовали движение

Страница сервиса "Яндекс.Пробки"

В середине дня в пятницу воронежцы пожаловались в редакцию на огромную пробку, которая образовалась на улице Пешестрелецкой. Действительно, на карте сервиса «Яндекс.Пробки» участок от пересечения с улицей Космонавтов практически до Домостроителей окрашен в темно-бордовый цвет. Машины здесь движутся со скоростью пешехода.

Причина затора, по словам нашего читателя, - дорожные работы на перекрестке Космонавтов-Пешестрелецкая. Если вы собираетесь ехать в этом направлении, поищите варианты объезда.

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