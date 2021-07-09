Инспекция труда восстановила в должности сотрудницу воронежской управляющей компании

По информации Гострудинспекции, 12 мая сотрудница воронежской управляющей компании «Каскад-развитие» написала заявление об увольнении по собственному желанию, но не указала конкретную дату. Работодатель самостоятельно определил ее и не дал отработать две недели без права отзыва заявления.

Сотрудница не растерялась и уже на следующий день - 13 мая - обратилась в инспекцию труда. После проверки по предписанию ведомства незаконный приказ об увольнении был отменен, а женщина восстановлена в должности. Виновные наказаны административными штрафами.

Этого можно было избежать, если бы работодатель придерживался законной процедуры увольнения сотрудника. Сообщить о фактах нарушения трудового законодательства или получить юридическую справку вы можете по телефону +7 (473) 246-83-24.