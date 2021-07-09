Воронежцы с улицы 9 Января пожаловались на утечки и бытовой мусор в подвале

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Жильцы дома №254 по улице 9 Января сообщили в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области о нарушениях в работе УК, которая обслуживает их многоэтажку. По обращению горожан инспектор провел выездную проверку, которая подтвердила изложенные в жалобе факты.

Так, в акте осмотра инспектор зафиксировал, что в подвальном помещении под подъездом №1 имеются утечки инженерного оборудования, а также горы строительного и бытового мусора.

По результатам проверки инспекция выдала УК предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение требований находится на контроле ГЖИ.