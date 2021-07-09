Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 июля 2021 12:30

Новый антирекорд: за сутки в Воронежской области коронавирусом заразились 414 человек

Умерли за день 22 пациента
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ковид продолжает идти в гору в Воронежской области. Утром 9 июля оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежую неутешительную статистику. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 414 воронежцев. Это новый антирекорд по приросту. Всего с начала пандемии вирус поразил 93 819 жителей региона.

За вчерашний день от последствий коронавируса скончались 22 пациента. Всего в регионе зарегистрирован 3 981 летальный случай после заражения ковидом.

Выписали с больничного еще 354 пациентов. Всего выздоровели 88 820 жителей Воронежской области.