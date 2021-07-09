В районном центре Воронежской области из-за масштабной аварии на коллекторе тысячи людей остались без воды

Фото: администрации Россошанского района

8 июля около 20:00 в городе Россошь Воронежской области случился порыв на самотечном канализационном коллекторе на улице Максима Горького. В этот коллектор стекаются стоки со всего города. Произошел обвал грунта - диаметр образовавшейся ямы составил до 6 метров.

- Чтобы не допустить выхода стоков на поверхность, в 21:00 было принято экстренное решение об остановке водозабора. Всю ночь работники водоканала занимались откачкой заполнивших котлована стоков, чтобы добраться до места аварии. Сейчас ведется ее устранение, - сообщили в администрации Россошанского района.

9 июля на месте аварии работают 7 единиц техники. Ожидается, что ремонт удастся завершить сегодня к 18:00.

Организован подвоз технической воды на трех машинах МБУ «Городское благоустройство» к многоквартирным жилым домам. Сейчас они находятся на улице Фурманова, проспекте Труда – улице Простеева и улице Свердлова.

- Уточнять места нахождения машин с водой, а также график их подачи по другим адресам, следует в своей управляющей компании, - комментируют в администрации.

Автомобиль с питьевой водой, который имеется в ООО «РКС», осуществляет подвоз воды по социальным объектам – учреждениям здравоохранения, в психоневрологический интернат.