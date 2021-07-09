У воронежца на улице прохожий отобрал 2000 рублей

55-летний воронежец стал жертвой ограждения средь бела дня. Мужчина отдыхал на лавочке в районе Остужевского бульвара и решил пересчитать деньги. Неожиданно к нему подошел прохожий и потребовал отдать ему купюры, а когда мужчина отказал, выхватил у него из рук 2000 рублей и убежал.

По записям камер видеонаблюдения правоохранители установили личность и отследили местонахождение подозреваемого. 35-летний задержанный признался, что потратил похищенные деньги на продукты и алкоголь.

За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.