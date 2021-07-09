Воронежцам расскажут о творчестве "амазонки русского авангарда"

10 июля музей имени Крамского приглашает воронежцев на лекцию «Вся она - дар и труд: Наталья Гончарова».

«Вся Гончарова в двух словах: дар и труд. Дар труда. Труд дара», – писала о художнице Марина Цветаева. Именно дар и труд позволили Наталье Гончаровой стать востребованным художником своего времени и оставить яркий след в истории отечественного и зарубежного искусства.

Амазонка русского авангарда, суфражистка русской живописи - Гончарова через увлечение современными художественными направлениями выработала свою формулу творчества, компонентами которой стали удивительно смелая красота тональных сочетаний, художественная утонченность в искажениях формы, иное видение категории прекрасного, обращение к искусству прошлого.

Жизни и творчеству этой удивительной женщины будет посвящена лекция экскурсовода музея Надежды Малышевой.

Начало в 15.00.