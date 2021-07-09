Воронежский драмтеатр закрывает 234-й сезон

9 июля в Кольцовском театре закрывают 234-й сезон. Воронежцев ждет веселый "капустник" под названием «Королевы не прощаются!».

his is a man's world - поется в известной песне Джеймса Брауна. В новом сезоне театр готовит к выпуску масштабную постановку пьесы Шекспира «Король Лир», в которой занята практически вся мужская часть труппы. Каждый день проходят репетиции, бурные обсуждения, оттачиваются сцены боев. А как же прекрасная половина театра? Девушки тоже решили не унывать, а показать, на что способны «королевы»!

В программе вечера - музыкальные и танцевальные номера, зрелищное световое шоу. У зрителей будет возможность попрощаться с постановками, которых больше не увидеть на сцене, а также провести фотосессию в театральных декорациях.

Начало в 19.00.