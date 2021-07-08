Глава воронежского Роспотребнадзора рекомендовал заселять в общежития студентов с антителами к коронавирусу

8 июля руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев предложил рекомендовать ректорам вузов при заселении студентов в общежития предусмотреть наличие иммунизации или сведений о перенесении COVID -19 в последние шесть месяцев. То есть только тех, у кого есть антитела к коронавирусу.

Насколько регламентирована будет эта рекомендация, прозвучавшая на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу, не сообщается.

Напомним, воронежским вузам разрешили вернуться к очному обучению только в феврале. До этого студенты и преподаватели приспосабливались работать в дистанционной форме.