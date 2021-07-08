Воронежец из-за давнего конфликта спалил дом неприятеля

Вечером 7 июля некто прошел на территорию дачного кооператива в Центральном районе Воронежа, облил горючей смесью рыбацкий дом и поджег его. 58-летний хозяин жилища, когда увидел полыхающий дом, сразу же обратился в полицию.

Оказалось, что у мужчины был давний конфликт с 35-летним местным жителем. Его вскоре задержали. В отделе полиции он во всем признался. Во время пожара, к счастью, никто из людей не пострадал. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.