В Воронежской области к 8 июля от коронавируса умерли еще 22 человека

За последние пять недель количество выявленных пневмоний увеличилось в 2,5 раза Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За прошедшие сутки 22 жителя Воронежской области не справились с последствиями COVID-19. Общее же количество умерших от нового вируса достигло 3 959. Об этом 8 июля сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Ранее мы писали, что 8 июля в Воронежской области подтвердили заражение коронавирусом сразу у 397 человек за сутки. Это максимальное количество новых случаев с начала пандемии.

В департаменте здравоохранения Воронежской области отмечают, что за последние пять недель количество выявленных пневмоний увеличилось в 2,5 раза, а тяжелых форм — в 2,7.

Наблюдается и прирост числа госпитализированных - он составил 17%. В регионе от коронавируса вакцинировано 36,7% взрослого населения.