В Воронежской области вновь остановили плановый врачебный прием

В Воронежской области с 8 июля вновь временно приостановят плановую лечебно-консультативную, диагностическую медпомощь, а также профилактические осмотры. Исключение - призывники, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с новообразованиями, желающие пройти вакцинацию и те, кто оформляет документы для оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи за пределами региона.

Виной всему коронавирус - 8 июля в Воронежской области подтвердили заражение COVID-19 сразу у 397 человек за сутки. Это максимальное количество новых случаев с начала пандемии.

В феврале в Воронежской области только возобновили плановый врачебный прием в поликлиниках и плановую госпитализацию пациентов. Ранее, осенью 2020 года, из-за сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19 они были вынуждено приостановлены - чтобы не создавать массовость в поликлиниках и исключить еще большее распространение коронавируса.