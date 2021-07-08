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Общество8 июля 2021 16:56

В Воронежской области началось наблюдение за экологическим состоянием реки Дон

Специалисты проверят также земельные участки в границах водоохранных зон
Олег ИВАНОВ
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Также будут проведены лабораторные исследования, измерения и испытания

Также будут проведены лабораторные исследования, измерения и испытания

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С июля по октябрь 2021 года в Воронежской области и соседней - Липецкой пройдет наблюдение за экологическим состоянием акватории и водоохранных зон реки Дон.

Как сообщает Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, это необходимо для своевременного предупреждения и выявления экологических нарушений.

Эксперты не ограничатся визуальным осмотром объектов, но и проверят соблюдение требований закона при использовании водохозяйственных и земельных участков, находящихся в границах водоохранных зон, требований, обременений и ограничений, установленных законодательством. Также будут проведены лабораторные исследования, измерения и испытания.

Результаты опубликуют на так называемой «Народной карте». На нее будут наноситься координаты отбора проб, а также информация о выявленных нарушениях природоохранного законодательства.

Напомним, в Воронежской области также начали оценку экологического состояния реки Усмань после сброса ядовитых стоков.