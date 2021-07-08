Воронежская агрофирма вернула более 1 млн рублей налогов под угрозой ареста имущества

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Калачеевская агрофирма «Универсал строй» вернула более миллиона рублей недоимки по налогам и сборам после того, как приставы пригрозили арестовать имущество компании. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Воронежской области.

Исполнительное производство возбудили в отделении по Калачеевскому и Воробьевскому районам. Чтобы ускорить процесс возврата средств в бюджетную систему Российской Федерации, приставы запретили регистрационные действия с транспортными средствами фирмы, занимающейся хранением и перевозкой зерна, а также наложили арест на ее расчетные счета.

Руководителя вызвали на прием к приставу для составления акта описи и ареста имущества. Но за день до назначенной даты компания успела перечислить деньги. Это позволило завершить исполнительное производство.