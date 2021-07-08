В Воронеже закрыли пивной магазин, разгружавший товар во дворе жилого дома

С 30 июня закрыт пивной магазин «Бир Мир» в доме №217 по улице Беговая. Работу питейного заведения на две недели остановили санврачи. А 5 июля решение утвердил Коминтерновский районный суд.

- Выявлены нарушения санитарного законодательства по соблюдению загрузки товаров, соблюдению требований к вентиляционной системе и содержанию помещений организации торговли, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Оказалось, например, что загрузка товаров в магазин проходила со стороны двора жилого дома. Это, по мнению санврачей, ухудшает условия проживания.

- Отсутствие гигиенического покрытия помещений организации не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами и способствует распространению вирусных заболеваний, а также не соответствие вентиляционной системы допускает риск загрязнения воздушной среды, ухудшения условий труда на рабочих местах, загрязнения и порчи пищевой продукции при ее хранении, - подчеркивают специалисты.