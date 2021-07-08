Фото из архива КП
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В отставку ушел глава департамента строительной политики воронежского правительства
Сергей Потапов уволился по собственному желанию.
В Правительстве Воронежской области с 9 июля опустеет кресло главы департамента строительной политики. Пост руководителя покидает Сергей Потапов. Известно, что он написал заявление об уходе по собственному желанию с 9 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией 8 июля.
Пока пресс-служба правительства отставку чиновника не комментирует. Также не известна кандидатура нового главы строительного блока.
Напомним, Сергей Потапов возглавил департамент 20 апреля 2020 года. До этого он работал в министерстве траспорта Алтайского края.
Предшественник Потапова на этом посту Олег Гречишников был отстранен от работы еще 5 декабря 2019 года, когда стало известно о том, что он замешан в уголовном деле его коллеги из мэрии Владимира Пешкова.