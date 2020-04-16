2020-04-16T12:58:47+03:00
Общество

В правительстве Воронежской области назначили нового руководителя департамента строительной политики

Его предшественник ушел со скандалом
Олег КУЗНЕЦОВ
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Департамент строительной политики получил нового начальника через четыре месяца после скандального ухода старого.Департамент строительной политики получил нового начальника через четыре месяца после скандального ухода старого.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении на вакантный пост руководителя департамента строительной политики Воронежской области Сергей Потапова. Он приступит к выполнению обязанностей с 20 апреля.

Сергей Потапов – уроженец Воронежской области, до этого назначения занимал должность заместителя министра транспорта Алтайского края. Новый пост он будет занимать до окончания полномочий Александра Гусева.

Предшественник Потапова на этом посту Олег Гречишников был отстранен от работы еще 5 декабря 2019 года, когда стало известно о том, что он замешан в уголовном деле его коллеги из мэрии Владимира Пешкова. По данным следствия, в октябре 2019 года руководитель городского строительного управления дал указание одному из участников аукциона самоустраниться от торгов на выполнение ремонта в дошкольных учреждениях Воронежа. В итоге контракт заключили с заранее намеченной организацией, которая и победила в конкурсе. В региональном СУ СК отмечали, что из-за этого не были сэкономлены бюджетные деньги (на торгах начальная цена, как правило, понижается).

Вскоре Пешкова отстранили от работы, а потом ряд источников сообщил, что с повинной в следственные органы явился и Гречишников. Однако его роль в этой криминальной истории публично не объясняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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