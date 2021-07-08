В Воронеже директор УК может пять лет провести в тюрьме за нецелевое использование денег жильцов

43-летний директор одной из управляющих кампаний Воронежа заключил с поставщиком коммунальных услуг договор, согласно условиям которого, организация предоставляла услуги по теплоснабжению, а УК соответственно их оплачивала.

Но за 2020 и 2021 руководитель направил более 1,67 млн рублей не по целевому назначению.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием». Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.