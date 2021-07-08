В Воронеже и области выросло число пляжей, у которых санврачи не рекомендуют купаться

8 июля опубликовали результаты исследований воды Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В конце июня санврачи отобрали 182 пробы воды в Воронеже и области на санитарно–химические и микробиологические показатели. Все для того, чтобы проверить, какие водные объекты не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. 8 июля опубликовали результаты.

Так, специалисты Роспотребнадзора не рекомендую воронежцам купаться у пляжа «Боровое», который расположен на берегу реки Усмань (ул. Пляжная, 1в). Также не прошли проверку база отдыха «Маяк» и «Сосновый бор» на берегу той же реки Усмань. Не стоит купаться в районе кордона Ближний бор, а также на левом берегу водохранилища, южнее автодороги М-4 «Дон», неподалеку от автодорожного моста через реку Воронеж.

То есть под запрет попали сразу пять пляжей, до этого речь шла только о трех местах.

Столкнуться с острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями можно и в некоторых районах области:

В Россошанском районе не рекомендуют купаться в реке Сухая Россошь у городских пляжей «Золотая рыбка» и «Солнышко», а также в реке Черная Калитва у пляжа «Пески».

Жителям Ольховатского района также не стоит купаться в реке Черная Калитва у пляжа «Детский» и пляжа «Песчанка».

В Подгоренском районе санврачам не понравилось качество воды в реке Дон у пляжа в селе Колодежное и в селе Белогорье.

В Кантемировском районе не стоит пробовать окунаться в водохранилище на реке Федоровка, а также в пруд Титаревский у одноименного пляжа.