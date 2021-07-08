Воронежец сообщил о заминированном рейсовом автобусе

Пьяный воронежец позвонил по номеру экстренной оперативной службы - 112 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Штраф от пятисот до семисот тысяч рублей грозит 56-ленему воронежцу за то, что он «заминировал» рейсовый автобус (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Судебное заседание назначено на 15 июля. Сумму, конечно, могут снизить до суммарного его дохода за один-два года. Либо же мужчина и вовсе окажется за решеткой на срок от трех до пяти лет. И все из-за странного конфликта..

Как сообщили в Семилукском районном суде, 29 апреля 2021 года пьяный воронежец позвонил по номеру экстренной оперативной службы - 112 - и сообщил оператору о заминировании рейсового автобуса «Воронеж-Бахчеево». Якобы ЧП должно было произойти в поселке Бахчеево Семилукского района.

На место тут же отправилась следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Но никаких взрывных устройств или муляжей обнаружено не было. В тот же день был задержан звонивший воронежец. Он рассказал, что ехал в автобусе «Бахчеево-Воронеж» и поругался с водителем, так как был пьян. Водитель высадил его из автобуса, поэтому он решил ему отомстить и позвонил в службу «112».