Инспектор ДПС из Воронежа принимал взятки от пьяных водителей переводами на банковскую карту

Инспектору ДПС из Воронежа, поставившему на поток взятки с пьяных водителей, придется за это ответить (ч. 1 ст. 290 УК РФ и ч.2 ст. 290 УК РФ).

Так, в августе 2020 года на улице 9 Января 46-летний инспектор остановил автомобиль, за рулем которого был 62-летний явно пьяный мужчина. Но сотрудник не стал проводить освидетельствование... за 30 тысяч рублей. Автомобилист тут же перевел ему деньги на банковскую карту.

Ситуация повторилась в октябре 2020 года: тогда 15 тысяч рублей хватило 29-летнему водителю из Семилук, остановленному на той же улице 9 Января, чтобы уйти от ответственности.

«Пойманный» на улице Шишкова 28-летний воронежец также перевел 15 тысяч рублей на банковскую карту полицейского, остальные 5 тысяч рублей лично передал ему.

- О противоправной деятельности инспектора ДПС стало известно сотрудникам собственной безопасности регионального управления МВД, после чего в результате совместных мероприятий со следователями СК сотрудник полиции был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение. От дачи показаний он отказался. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

В ГУ МВД России по Воронежской области нам сообщили, что проводится служебная проверка, по результатам которой,в случае если вина данного сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел, а также привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Недавно мы рассказывали, что 53-летний житель Таловского района получил три года условно за взятку сотруднику ДПС. Он, кстати, предлагал 28 тысяч рублей.