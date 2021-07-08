В Воронежской области у сотрудника незаконно удерживали зарплату за нарушение ПДД

В конце апреля сотрудники Гострудинспекции приняли жалобу от тогда еще рабочего ЗАО "Павловская МТС". Он пожаловался на незаконное удержание заработной платы с февраля по сентябрь 2020 года. Всего мужчина лишился 35 тысяч рублей. Работодатель так наказывал сотрудника за использование автомобиля в личных целях и полученные при этом штрафы ГИБДД. Средства удерживали даже во время больничного.

В июле сотрудники Гострудинспекции провели проверку, в ходе которой выяснилось, что работодатель не оформил ни одного обвинительного документа против своего сотрудника - зато наказал. Такие действия незаконны - ответственные за удержание лица получили административные штрафы. Этого можно было избежать, если бы они оформили дисциплинарное или материальное наказание.

Не понятно почему работодатель этого не сделал, но избежать наказания или защитить свои права возможно. Сообщить о фактах нарушения трудового законодательства или получить юридическую справку вы можете по телефону: +7 (473) 246-83-24.