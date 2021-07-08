Двое водителей погибли в ДТП на трассе в Воронежской области

Фото из архива КП

ДТП произошло на трассе «Сагуны – Костомарово» в Подгоренском районе в 6:40 в четверг 8 июля. В результате столкновения двух легковушек погибли оба водителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не уступил дорогу «Ниссан Альмера», пользующемуся преимуществом. В результате жуткого столкновения погиб оба водителя погибли до приезда скорой.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.