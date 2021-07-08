На воронежской трассе фургон врезался в грузовик: три человека госпитализировали

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

8 июля в Россошанском районе около 15:45 столкнулись «КамАЗ» и фургон «Фольксваген Т4». ДТП случилось на 249 километре автодороги «Белгород – Павловск».

За рулем отечественного грузовика был 63-летний житель Ольховатского района. Он двигался в направлении города Россошь. Снизив скорость, водитель включил указатель поворота и стал разворачиваться налево. В этот момент 37-летний местный житель на фургоне выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с большегрузным автомобилем.

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры, 38 и 64-летняя женщины, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.