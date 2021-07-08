В Воронеже обновленные тротуары защитят деревья от пересыхания, а дороги – от пыли

Фото управы Ленинского района

В 2021 году запланирован ремонт тротуаров и обустройство пандусов на 19 участках улиц Плехановская, 20-летия Октября, Ворошилова, Кирова, Пушкинская, Кольцовская и других. Общая лощадь ремонта составляет более 22 тысяч квадратных метров, а стоимость -38,7 млн. рублей.

Уже завершились работы на Пушкинской и Кольцовской, продолжается ремонт на Плехановской, 20-летия Октября, Ворошилова. При проведении работ учитываются пожелания местных жителей и общественников.

В управе Ленинского района рассказали, что при комплексном благоустройстве и ландшафтной организации территории района, внедряют прогрессивные методы, обеспечивающие в дальнейшем качественную уборку, эстетичный вид, поддержание ранее созданной природной среды городского пространства. В том числе с использованием растительных компонентов.

Например, учитывая солидный возраст деревьев, высаженных на магистральных улицах, и большую их потребность во влаге, решили на 70% расширить приствольное пространство при новом мощении тротуаров.

- А на всем протяжении улицы оборудуют технический тротуар, он отделяет проезжую часть от газонов, помогает бороться с расползанием грунта, а также качественно убирать снег, не повреждая зеленые насаждения, - отметили в управе района.