Во время пожара в воронежской многоэтажке погибла пожилая женщина

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

61-летняя женщина погибла во время пожара в воронежской многоэтажке на улице Космонавтов. Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже в ночь на 8 июля, рассказала пресс-служба управления МЧС по региону.

По данным спасателей, сообщение о ЧП поступило в 0:59. Огонь удалось потушить в считанные минуты. В результате выгорели кухня и комната.

Для безопасности спасатели эвакуировали из многоэтажки восемь человек. К сожалению, без жертв не обошлось. В сгоревшей квартире нашли труп 61-летней женщины.

В ликвидации пожара участвовали 24 сотрудника МЧС. Причина возгорания устанавливается.