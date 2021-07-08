В Воронеже суд оставил под домашним арестом двух полицейских, подозреваемых в получении взятки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Коминтерновский райсуд продлил срок домашнего ареста двум воронежским полицейским. Речь идет о лейтенанте Александре Агафонове и капитане Валерии Жарикове. Они проходят по делу о получении взятки в 50 тыс. рублей. Под домашним арестом они пробудут до 8 августа. Об этом сообщили в суде.

Напомним, их задержали 9 апреля. По версии следствия, полицейские обещали не привлекать воронежца к уголовной ответственности за избиение знакомого. За свои услуги она потребовали вознаграждение – 50 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые пока своей вины не признали.