Воронежцы в День семьи, любви и верности увидят световое шоу на телебашне

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности воронежская телебашня устроит для горожан и гостей города иллюминационное шоу. Вечером она необычно засияет цветами. На ней заискрятся ромашки и васильки. Об этом сообщила пресс-служба областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ).

Все желающие смогут насладиться шоу в течение двух часов. Подсветку включат в 21:00. Световое зрелище продлится до 23:00.

К Воронежу присоединятся и телебашни в других крупных городах России. Архитектурно-художественную подсветку зажгут в Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Туле, Екатеринбурге и др. А на медиафасадах Останкинской телебашни запланировали транслировать поздравление влюбленным и семьям.