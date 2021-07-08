В Воронеже не нашлось желающих подготовить проект по реконструкции музея-заповедника «Костенки»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции здания Государственного археологического музея-заповедника «Костенки» под Воронежем признан несостоявшимся. На участие в нем не заявилось ни одной компании. Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупки.

Напомним, тендер объявили в конце мая 2021 года. Максимальная цена контракта составляла 26,7 млн рублей.

Согласно документам, победитель должен был провести изыскательные и археологические работы в селе Костенки Хохольского района и подготовить проект реконструкции.

Срок выполнения работ давался не малый, почти год – до 20 мая 2022 года. Деньги на эти целили выделяла областная адресная инвестиционная программа по объектам госсобственности на 2021 год и на 2022 и 2023 годы, а также государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма».