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Общество7 июля 2021 17:21

На воронежском водохранилище спасли двух обессиленных спортсменок

Спасатели эвакуировали на катере девушек, занимающхся сапсерфингом
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские спасатели помогли добраться до берега двум обессилевшим спортсменкам. Инцидент произошел на водохранилище 27 июня. Во время патрулирования на катере пляжной акватории в районе острова у санатория имени Горького к сотрудникам городской службы спасения обратились сапсерферы (передвигаются по воде на доске, загребая веслом, - ред.). Они рассказали, что от группы отстали две спортсменки. Спасатели нашли отставших, они так устали, что не имели сил добраться до берега.

- Девушек и их спортивный инвентарь спасатели доставили до берега на катере. При купании и занятии любым видом спорта на воде необходимо рассчитывать свои силы и здраво оценивать возможности организма, - отметили в городском управления ГО и ЧС. - При любом опасном происшествии - звоните по номеру 112.